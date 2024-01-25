Тепер Бенфіка зосередиться на чемпіонаті, Кубку Португалії та Лізі Європи. На цілих три футбольні фронти доведеться розірватись "орлам" у поточному сезоні-2023/2024. Тому в Анатолія Трубіна буде ще багато ігрової практики.

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Кого Трубін хотів би бачити у Бенфіці

Адже українець лише у серпні 2023-го перейшов у Бенфіку, але одразу став першим номером команди. Трубін відверто розповів, кого хотів би бачити з українських футболістів у своєму нинішньому колективі. Анатолій згадав своїх друзів та колишніх одноклубників по донецькому Шахтарю. Щоправда, один із них вже виступає в АПЛ.

Також Трубін наголосив на трансферній вартості обраних футболістів.

З українців? Ох, із задоволенням би смикнув своїх друзів Мудрика та Судакова, але вони дуже дорогі. Тому, якщо подумати, ось Бондаренко був би хорошим вибором. Це дуже цікаве питання, я ще над ним подумаю, тому що лише трьох вибрати – це якось навіть замало,

– розповів Трубін.

Відзначимо, що Георгія Судакова активно сватають в Італію. Хоча гендиректор "гірників" Сергій Плкін повідомляв, що клуб відхилив 40-мільйонну пропозицію, але не став називати команду, яка зробила таке запрошення. Ймовірно, що мова йде про Наполі. Також у ЗМІ приписували інтерес до українця Ювентусу. Георгій має контракт із донеччанами до кінця червня 2028-го року.

Нещодавно свою угоду з "кротами" продовжив й Артем Бондаренко. Новий контракт розрахований до кінця 2028-го року.

Щодо Мудрика, то Михайло із середини січня 2023-го грає за лондонське Челсі, з яким у нього контракт до 30 червня 2031-го року.

Сам Трубін підписав співпрацю із Бенфікою до кінця червня 2028-го.

Від моменту переходу Анатолій провів за "орлів" вже 25 матчів (10 "сухих2 поєдинків та 21 пропущений гол).

Завдяки впевненій грі вартість голкіпера зросла до 25 мільйонів євро.

До слова. Бенфіка після 18-ти турів йде на 2-му місці у чемпіонаті Португалії, набравши 45 балів. А це лише на 1 пункт менше, аніж у лідера сезону Спортінга. Свій наступний поєдинок "орли" проведуть 29 січня на виїзді проти Ештрела Амадора.