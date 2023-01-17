Перспективи є, але питань більше: що чекає на Віктора Циганкова в Жироні та куди далі

Зірка Динамо вирішив робити собі ім'я в Європі за допомогою виступів у середняку чемпіонату Іспанії. Немає сумнівів, що Циганков буде гравцем основи, але що далі? З цим давайте розбиратися.

Нарешті це сталося! Вінгер Динамо Віктор Циганков таки наважився змінити клуб, відмовившись від продовження контракту з киянами. Тепер 25-річний гравець представляє іспанську Жирону.

До теми Офіційно: Віктор Циганков перейшов в іспанську Жирону

Каталонці вирішили не чекати літа, коли гравець буде доступний безкоштовно. Іспанці заплатили Динамо 5 мільйонів євро та ще до половини від виручки за наступний продаж Віктора.

Здається, що для Циганкова це щасливий квиток із гіркимприсмаком. Явно не на такий рівень сподівався вінгер, коли був головною рушійною силою Динамо. 24 канал розбирається, які плюси матиме українець від трансферу та що на нього чекає в Жироні.

Ким Циганков став у Динамо

З 2016 року Віктор поступово завойовував серця киян та стверджувався в ролі головної зірки "біло-синіх". Після відходу Ярмоленка молодий вінгер перейняв на себе функції лідера атак, а з ним і забивання голів та створення моментів.

Цьому сприяла кепська ситуація в нападі клубу. На лівому фланзі Динамо постійно була ротація і жоден не зміг застовбити за собою місце в основі. Нападники ж провалювались з неймовірною постійністю. Єдиний раз, коли до форварда не було претензій, був сезон 2019-2020.



Один з останніх матчів Циганкова в Динамо / instagram.com/viktortsygankov

Тоді Артем Бєсєдін забив 8 голів за півсезона. Але коронавірусна пауза вкупі з позитивним допінг-тестом та наступною травмою на Євро-2020 сильно підкосили гравця. Інші ж просто настільки не витягували рівень киян (Супряга, Кулач, Вантух), що куди більш ефективним був Гармаш.

У всьому цьому антуражі Циганков був найсвітлішою плямою в Динамо і головним активом клубу. Проте підхід киян до продажу Віктора був неоднозначним. Кияни намагались спіймати "птаха щастя" як було з Ярмоленком, якого продали за 25 мільйонів Боруссії.

Однак проти клубу зіграла купа факторів. По-перше, рівень УПЛ падав з кожним роком, тому і на гравців з нашого чемпіонату менше звертали увагу топ-клуби. По-друге, Ігор Суркіс не хотів розглядати пропозиції нижче 20 мільйонів, що теж відштовхувало зацікавлених.

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Чому так дешево

Ну і сам Циганков вирішив довго не сидіти в Києві і відмовився продовжувати контракт, який у нього закінчувався цього літа. Всі ці фактори і поставили босів команди у неприємне становище. Вони або втрачали б свою головну зірку безкоштовно, або отримували б за нього набагато нижчі гроші.

Минулого літа Жирона пропонувала за футболіста 10 мільйонів євро, однак президент назвав цю пропозицію смішною. Суркіс-молодший вочевидь розраховував, що Віктор пролонгує контракт або ж на оффер від більш статусного клуба. Але цього не сталося.

Можливо, плани киян порушив новий агент Циганкова. Раніше справи вінгера вів батько, але коли гравець вирішив продовжити кар'єру у Європі, Віктор підписав контракт із компанією Пере Гвардіоли.



Пеп Гвардіола зі своїм братом Пере (праворуч) / Daily Star

Брат наставника Манчестер Сіті мабуть і порадив вінгеру в жодному разі не підписувати новий договір з Динамо. Гвардіола має мережу підопічних, більшість яких, правда, не представляють топ-клуби. Найвідоміші з них – новачок Ліверпуля Коді Гакпо, ексзірка "червоних" Луїс Суарес та хавбек Аталанти Мартен Де Роон.

Що із себе представляє Жирона

"Червоно-білі" нині представляють із себе середняка Ла Ліги, але це мабуть пік їх досягнення в історії. За весь час з моменту заснування у 1930 році Жирона відіграла всього два сезони на найвищому іспанському рівні.

Перший вихід в еліту співпав із купівлею клубу від City Football Group у 2017 році. Головним "фронтменом" цієї організації з ОАЕ є Манчестер Сіті, але до складу організації, окрім манкуніанців та Жирони, також входять ще десяток команд:

Труа (Франція)

Палермо (Італія)

Мельбурн Сіті (Австралія)

Нью-Йорк Сіті (США)

Монтевідео Сіті (Уругвай)

Йокогама Ф. Марінос (Японія)

Сичуань Цзюню (Китай)

Мумбай Сіті (Індія)

Ломмель (Бельгія)

Байя (Бразилія)

У 2017 році Жирона посіла другу сходинку в Сегунді, а на наступний рік затрималась в еліті, зайнявши 10 місце. Команду тоді суттєво посилили орендовані у Манчестер Сіті гравці.

На наступний сезон жирондинці вже понизились в класі, аж поки минулого літа через плей-офф після 6 місця в Сегунді Жирона знову не піднялась в еліту. Зараз після 17-ти турів "біло-червоні" посідають 11-ту сходинку. Позиції команди досить хиткі.

З одного боку Жирона всього на шість балів відстає від єврокубкової зони, а цього сезону вони вже перемагали Севілью, Атлетік та Хетафе і грали внічию з Реалом. З іншого боку команді властиві провали у другій частині сезону, а відрив від зони вильоту складає лише п'ять балів.

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Трансфер Циганкова – феномен для Жирони

Якщо подивитись на історію клубу та гравців у ньому, складається враження, що Віктор перейшов в нікуди, аби перейти. 5 мільйонів євро за Циганкова – це найдорожчий трансфер Жирони на вхід!

Стільки ж раніше клуб платив за лівого оборонця Йоана Мохіку та центрбека Марка Муньєса. Тобто українські фанати здивовані тим, що Циганкова продали так дешево, але для його нового клубу це рекорд.

Крім того, за оцінками Transfermarkt нині Віктор із запасом найдорожчий гравець Жирони. Портал оцінює українця у 22 мільйони євро, тоді як у трьох його переслідувачів в цьому рейтингу вісить цінник у 9 мільйонів (форвард Кастелланос, хавбек Еррера та правий захисник Мартінес).

Місце Віктора в команді

Виходячи з усього вище сказаного, очевидно, що тренер Жирони Мічел гарантує йому місце в основі. Команда грає за схемою 4-4-2, інколи перебудовуючись на 4-5-1 (прибираючи одного форварда заради центрхава).

В обидвох схемах місце Циганкова буде, скоріш за все, на правому фланзі. Так ще і цю позицію для Жирони можна назвати проблемною. Якщо зліва тренер постійно використовує Родріго Рікельме (в оренді з Атлетіко, 4 голи цього сезону), то праворуч йде постійна ротація.

Головними претендентами на це місце були бразилець Ян Коуту та іспанець Тоні Вілья. Першому 20 років і він виступає в оренді з "дружнього" МанСіті, тоді як однофамільцю легенди збірної Іспанії вже 28 і він тільки влітку перейшов у Жирону зі скромного Вальядоліда.

Показники обидвох бажають кращого – 1 гол та два асисти на двох. Ще і не треба забувати, що рідна позиція Яна – правий захисник. І грає він вище явно не від хорошо життя. Страхувати там може і Валері Фернандес, але його рівень куди нижчий. Тому сумнівів у місці Циганкова в основі немає.

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Що далі

Мабуть, саме це питання є головним для Віктора та його фанатів. Перейти до топ-команди з Динамо у гравця не вийшло, тому очевидно, що він спробує засвітити себе в Жироні і знайти собі більш статусний клуб через 1,5-2 роки.

А ось у цьому є чимало сумнівів. По-перше, Жирона ніколи не продавала гравців дорожче ніж 10 мільйонів євро. Це був Пабло Торро, який зараз є стабільним гравцем основи Спортінга з Ліссабона. Єдиною ж зіркою, яка засвітилась після Жирони, був Ясін Буну.

Мароканський кіпер відіграв три роки у клубі і у сезоні 2019-2020 пішов в оренду до Севільї. Там він одразу блиснув, дозволивши команді виграти Лігу Європи, тому нервіонці не пошкодували 4 мільйони, щоб забрати таланта із Жирони. А вже потім був неймовірний ЧС-2022.

Але це єдиний такий випадок. Можна звісно і згадати, що прихід Циганкова – це вже унікальна подія для Жирони і все може статися вперше. Однак тут постають питання до агента гравця.

Пере Гвардіола не славиться своїм вмінням влаштовувати гравців до топ-клубів. Звісно, є виключення, як із Луїсом Суаресом чи Коді Гакпо, але "середня температура по клініці" куди нижча.

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Не повторити долю Луніна

Можна звісно розраховувати на те, що Циганкова до себе у МанСіті забере Пеп Гвардіола. Проте цей сценарій здається фантастикою, такого плану гравець нічим не допоможе манкуніанцям. Прийнаймні, зараз.

Тому є великий ризик, що Віктора спіткає доля Андрія Луніна. Той хоч і перейшов напряму в Реал, але місце у клубі завойовував завдяки іграм в Сегунді. А коли повернувся у Мадрид, міцно засів за спиною Куртуа.

Тепер Циганкову важливо не перейти в більш іменитий клуб лише для того, щоб підсиджувати когось із більш відомих вінгерів. Орієнтиром для Віктора в цьому питанні має стати Олександр Зінченко, який досяг свого рівня завдяки впертості та працьовитості. Тому на вінгера чекає важка праця вже з першого дня в Жироні.

. Віктор Циганков став 13-им українцем, який зіграє у вищому дивізіоні чемпіонату Іспанії. Найбільше на Піренеях відіграв Олег Саленко – 72 матчі за Валенсію, Кордобу та Логроньєс.