Циганков назвав свою заповітну мрію у збірній України

Один із лідерів Динамо Віктор Циганков назвав футбольну мрію, яку хотів би втілити у реальність зі збірною України. Гравець хоче виграти трофей не лише на клубному рівні.
Ціль Циганкова
Правий вінгер ставить перед собою амбітні цілі, які пов'язані не лише з київським клубом. Футболіст назвав найзаповітнішу мрію на національному рівні.
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Взяти трофей зі збірною. Ліга чемпіонів – це клубний турнір. Але щось особливе – це здобути кубок під прапором своєї країни,
– зізнався динамівець.
Зараз футболіст разом з українською збірною проводить підготовку до Євро-2020 у Харкові, де на підопічних Андрія Шевченка чекають три контрольні спаринги – Бахрейн (23 травня), Північна Ірландія (3 червня) та Кіпр (7 червня). У доробку 23-річного вінгера 24 поєдинки за "синьо-жовтих", у яких він 4 рази засмучував голкіперів суперників.
- У цьому сезоні Циганков зіграв за Динамо 34 матчі в усіх турнірах, у яких наколотив 15 голів та віддав 9 асистів.
- У фіналі Кубка України проти Зорі Віктор став справжнім героєм у футболці киян. Футболіст забив єдиний та переможний гол у зустрічі, який приніс третій трофей Динамо під керівництвом Мірчі Луческу.