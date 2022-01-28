Реакція "Циганського короля"

Ділліан Уайт та Ентоні Джошуа не дали Тайсону Ф'юрі провести унікальне протистояння з Олександром Усиком. "Циганський король" не забарився із відповіддю.

До теми Джошуа та Уайт сказали остаточне слово щодо бою Усик – Ф'юрі

Тайсон на своїй сторінці у твітері поширив допис ESPN, який коротко прокоментував.

Це називається жадібність,

– підписав Ф'юрі.

Чемпіон світу за версією WBC у важкій вазі вважає, що боксери просто не захотіли віддавати йому бій проти українця.

Джошуа стане суперником Усика