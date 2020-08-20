Вже 12 вересня стартує новий сезон Англійської прем'єр-ліги. Однак матч за участі команди українця Олександра Зінченка "Манчестер Сіті" в ці дні не відбудеться.

У першому турі АПЛ відбудуться вісім матчів з десяти. При цьому шість з них в суботу. 12 вересня. А ще два – в понеділок, 14 вересня. Однак в ці дні не зіграє "Манчестер Сіті". Команда українця Зінченка повинна була прийняти на власному полі "Астон Віллу". Цей матч відбудеться пізніше.

Варте уваги: Ліга чемпіонів 2020/2021: хто вже гарантував собі участь у груповому етапі

Як пояснили в АПЛ, "МанСіті" доволі пізно закінчив виступ в єврокубках. Тому команді потрібне час на відпочинок та підготовку до сезону. Через це перенесли і ще один матч АПЛ "Бернлі" – "Манчестер Юнайтед". Адже МЮ теж виступав в єврокубках після карантину.

Відзначимо, що "МанСіті" останній матч провів 15 серпня, у чвертьфіналі Ліги чемпіонів неочікувано поступившись "Ліону". "Манчестер Юнайтед" 16 серпня програв "Севільї" у півфіналі Ліги Європи.

Натомість у першому турі АПЛ зігає команда Андрія Ярмоленка "Вест Хем". "Молотобійці" на власному полі приймуть "Ньюкасл"

Календар першого туру АПЛ

12 вересня

"Крістал Пелас" – "Саутгемптон"

"Фулхем" – "Арсенал"

"Ліверпуль" – "Лідс"

"Тоттенхем" – "Евертон"

"Вест Бромвіч" – "Лестер"

"Вест Хем" – "Ньюкасл"

14 вересня