Це велика втрата: Олімпік більше не розраховує на Шахаба

Забивний нападник Шахаб Захеді вже однією ногою у луганській Зорі. Донецький Олімпік вже не розраховує на форварда.

Головний наставник Олімпіка Ігор Климовський підтвердив той факт, що форвард Шахаб Захеді вже незабаром покине клуб.

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Кадрова втрата для Олімпіка

25-річний іранець начебто підписав попередній контракт з луганською Зорею, куди має перейти влітку 2021 року на правах вільного агента. Натомість донецький клуб підсилився декількома гравцями, а також анонсував приїзд 22-річного бразильця, який грає на позиції вінгера.

Це дійсно велика втрата для нас. Нападник повинен бути забивним, і Шахаб був саме таким форвардом. Зараз у нас є Каргбо, ми підписали камерунця Нкенга. На цих хлопців будемо розраховувати і очікувати результату від них,

– заявив Климовський.

Трансферна епопея Шахаба у Зорю: коротко

До слова, контракт форварда з Олімпіком закінчується влітку 2021 року. Нападник є один із найбільш високооплачуваних футболістів донеччан, іранський гравець отримує близько 5 тисяч євро.

Декілька клубів з Європи робили пропозиції щодо трансферу іранця, але умови, які вони пропонували не влаштували Шахаба. Тому футболіст за спиною керівництва Олімпіка запропонував Зорі свої послуги. Донецький клуб дізнався лише про це із листа від луганського клубу, у якому було висвітлено, що вони ведуть перемовини з футболістом донеччан про контракт з літа 2021-го року.

Цікаво, що португальський Ріу Аве також цікавився іранським нападником. Керівництву Олімпіка не сподобалось те, що Шахаб за їх спиною вів перемовини із Зорею. Через незадовільну роботу на тренуваннях за рішенням тренерського штабу Шахаб був переведений у дубль. Однак футболіст вирішив подати протест та не приїхав на перше тренування з молодіжним складом.

Ця частина сезону стала для Шахаба однією з найбільш результативних в УПЛ. В 11 матчах він наколотив 8 голів та ще одного разу асистував на партнерів по команді. Такий показник дозволив йому розділити першу сходинку з динамівцем Віктором Циганковим.