Зоря зареєструвала в Українській асоціації футболу попередній контракт з нападником Олімпіка Захеді Шахабом.

Джерело: твітер журналіста Ігора Бурбаса

Іранець вже отримав чималі підйомні за підписання угоди з луганчанами. Цього літа Шахаб приєднається до Зорі.

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Швидше за все, другу частину поточного сезону він проведе в дублі Олімпіка.

Шахаб зі скандалом покине Олімпік

Гендиректор Олімпіка підтвердив, що наразі із Зорею тривають переговори щодо трансферу Шахаба. Втім, ніякої конкретики від обох сторін поки немає.

"Можна сказати так, але поки ніхто нічого не озвучував, ніхто нічого не знає. Ні від Зорі немає пропозицій, ні у нас ніхто не питав, скільки він коштує. Тому поки це тільки папери. Вони попередили, що ведуть переговори з Шахабом", – зазначив Антонов

Він підтвердив, що іранець поїде на зимові збори з Олімпіком. Інших офіційних пропозицій по Шахабу Олімпік не отримував.

До уваги. У сезоні-2020/2021 Шахаб провів 12 матчів за Олімпік. У його активі 8 голів та 2 асисти. Контракт Шахаба з Олімпіком чинний до 30 червня 2021 року.