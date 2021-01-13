Донецький Олімпік вирішив провчити свого нападника Шахаба Захеді та перевести його у дубль. Після цього форвард не з'явився на тренуванні молодіжної команди.

Шахаб Захеді перестав бачити своє майбутнє у донецькому Олімпіку та вирішив змінити клуб. Легіонер підписав попередній контракт із Зорею, але вирішив збавити обороти в команді ще до переходу в інший клуб через що був переведений у дубль. Це не сподобалось футболісту і той вирішив й взагалі не приходити на тренування, повідомляє Профутбол Digital.

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Бойкот від Шахаба

За словами власника Олімпіка Владислава Гельзіна, футболіст дозволив собі тренуватись із командою у пів сили. Такі дії гравця не сподобались тренерському штабу клубу, тому Шахаб відразу був відправлений тренуватись із молодіжним складом донеччан.

Він опинився поза заявкою команди, яка відправиться на збори.

Один з найкращих бомбардирів УПЛ у першому колі негативно сприйняв своє переведення у дубль. Шахаб вирішив й взагалі бойкотувати тренувальний процес другої команди донецького клубу. Чи буде футболіст працювати разом з дублем та чи взагалі з'явиться на тренуваннях наразі невідомо.

Контракт Шахаба з Олімпіком спливає влітку 2021-го року. У цьому сезоні форвард показував феноменальну результативність. В 11 матчах в УПЛ він наколотив 8 голів та ще одного разу асистував на партнерів по команді. Такий показник дозволив йому розділити першу сходинку з динамівцем Віктором Цигановим.