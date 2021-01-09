Забивний нападник Олімпіка Шахаб Захеді несподівано може змінити Олімпік на Зорю. Луганський клуб вже веде перемовини щодо трансферу футболіста.

Луганська Зоря хоче всіх здивувати на трансферному ринку УПЛ. Керівництво клубу неочікувано для всіх розщедрилось та хоче бачити у своєму складі одного з найкращих голеадорів Шахаба Захеді, який успішно виступає за донецький Олімпік. Про це повідомив сайт вболівальників Зорі.

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Шалене підсилення атаки

Представники клубів сіли за стіл перемовин та вже незабаром можуть вдарити по руках щодо трансферу. Якщо сторони не зможуть дійти до спільної думки, то іранський нападник зможе перейти у Зорю на правах вільного агента, але вже влітку 2021-го року.

Контракт Шахаба з Олімпіком розрахований якраз до літа 2021-го року. Футболіст перебрався у клуб з Донецька у 2019 році та майже відразу завоював прихильність тренерського штабу, ставши стабільним гравцем основи.

У цьому сезоні нападник показував феноменальну результативність. В 11 матчах в УПЛ він наколотив 8 голів та ще одного разу асистував на партнерів по команді. Такий показник дозволяє йому ділити першість з Віктором Цигановим в списку бомбардирів.

Додамо, що головний наставник угорського Ференцвароша Сергій Ребров цікавився послугами 25-річного форварда Олімпіка, але до конкретики так і не дійшло. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 500 тисяч євро.