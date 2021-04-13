Джойс легко зупинить Усика

Володар поясу WBC переконаний, що Джойс легко зупинить 34-річного Усика.

До слова Усик пояснив, чому бій з Джойсом ризикований

Джойс легко зупинить Усика. Не думаю, що Усик зараз представляє таку ж загрозу, як декілька років тому. Коли він бився у першій важкій вазі, він був хороший. У нього було два бої у важкій вазі, і в обох він старався з усіх сил,

– сказав Тайсон.

На думку Ф'юрі, Усик не виглядав добре у дебютному бою у важкій вазі проти Чаза Віззерспуна. Також Тайсона не вразив поєдинок Усика проти Дерека Чісори.

"Я думаю, що великий Джо переступить через нього. Це буде як бій середньоваговиків, тільки у важкій категорії. Мені здається, що Джо його приб'є", – зазначив Ф'юрі.

Як він буде стримувати великого Джо?

Усика зустрічався з Джойсом на любительському рівні. Тоді Олександр впевнено виграв по очках. Ф'юрі ж вважає, що за 12 раундів у Джойса буде більше шансів.

"Я навіть не знаю, скільки часу зараз б'ються в аматорському боксі, але коли я там виступав, було 4 раунди по 2 хвилини. Думаю, зараз вони б'ються 3 раунди по 3 хвилини. Так що це не професійний бій. Коли у тебе є 12 раундів, щоб когось розмазати, тобі не вдасться тікати і набирати очки то тут, то там", – сказав британець.

Ф'юрі додав, що Усик не зміг стримувати Дерека Чісору через габарити останнього. Відтак, в українця можуть бути проблеми з Джойсом.

"То як, чорт забирай, він буде стримувати великого Джо з ростом 205 сантиметрів і вагою майже 127 кілограмів протягом 12 раундів по три хвилини? Це нерівний бій", – резюмував Тайсон.

На кону потенційного бою Усик – Джойс може бути титул тимчасового чемпіона WBO. Поки сторони не домовилися про поєдинок.



Усик – Джойс / Інфографіка Спорт 24​