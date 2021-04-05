Український боксер Олександр Усик почав стрімко набирати вагу. Непереможний українець набрав 5 кілограм у порівнянні з попереднім поєдинком проти Дерека Чісори.

Яка вага Усика

Восени 2020 року під час офіційної процедури зважування перед боєм проти Чісори ваги під Усиком показали 98,4 кілограма. Українець помітно набрав вагу.

До речі Усик зберіг місце у рейтингу The Ring

Спершу Усик у своєму інстаграмі показав, що важить 101,7 кілограма. Згодом українець добрався до позначки в понад 102 кілограми.



Інстаграм Усика

Найсвіжіша вага 34-річного кримчанина складає 103 кілограми.



Інстаграм Усика

Сам Усик заявляв, що ретельно підходить до питання ваги. Боксер не планує спеціально набирати серйозну вагу, щоб не втратити маневреність у ринзі. Також українець переконує, що його робоча вага близько ста кілограмів.