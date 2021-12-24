Це потребує мужності, – президент Дженоа розповів роботу Шевченка

Президент Дженоа Альберто Дзангрілло поділився думками щодо переходу Андрія Шевченка до італійського клубу. Він назвав головні позитивні якості українського тренера.

Президент Дженоа: Шевченко скрупульозний і серйозний

Дзангрілло запевняє, що Шевченко зробив досить сміливий вчинок, очоливши Дженоа.

Варте уваги Шевченко попросив грати серцем, – капітан Дженоа після зустрічі з Аталантою

Це потребує мужності. Його взяли не тому, що він комусь сподобався чи запропонував свої послуги,

– заявив президент "грифонів".

Також Альберто наголосив на професійних якостях наставника Дженоа. Він також розповів про любов фанатів до українського тренера.

"Він – спортсмен, який виграв Золотий м'яч, і цього може бути недостатньо, але він скрупульозний і серйозний. Він зробив вибір у своєму житті, залишивши Лондон, і тому ми маємо його підтримати. Суспільство любить Андрія, я люблю Андрія", – додав Дзангрілло.

Шевченко в Дженоа