Крішито: Він приніс свої ідеї
Капітан Дженоа Доменіко Крішито поділився враженнями від гри та роботою під керівництвом Андрія Шевченка. Лідер клубу задоволений тим, які ідеї українець приніс у команду.
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Екстренер збірної України підставив своє плече у складний для "грифонів" час. Команда ніяк не може вибратись із підвалин таблиці та зони вильоту.
Робота під керівництвом Шевченка? Він приніс свої ідеї, прийшов у скрутний момент, і сьогодні ми провели гарний матч. Він попросив нас грати серцем, що ми зробили. Це важливий результат більше з психологічної точки, ніж у боротьбі виживання. Ми бачимо промінь надії, дорога довга, і ми повинні продовжувати в тому ж дусі,
– сказав футболіст.
Сам Крішито не зміг допомогти команді у перших чотирьох стартових матчах Шевченка на чолі клубу Серії А. Футболіст був травмований.
Нагадаємо, що Шевченко очолив італійський клуб у листопаді 2021 року. Під його керівництвом команда зіграла вже вісім поєдинків, у яких здобула лише одну перемогу у Кубку Італії, двічі зіграла внічию та зазнала п'ять поразок.
Дженоа завершила 2021-й рік
- Матч проти Аталанти завершився нульовою мировою. Поєдинок проти клубу Руслана Маліновського став останнім для Дженоа у 2021 році.
- Свій наступний матч "грифони" зіграють вже 6 січня 2022-го. Підопічні українського тренера зіграють на виїзді проти Сассуоло.
- Андрій Шевченко прокоментував нічию у грі з бергамівським клубом.
- Дженоа завершила 2021-й рік на 18 місце, а це зона вильоту з Серії А. До найближчого суперника відставання у два очки.