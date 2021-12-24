Президент Дженоа: Шевченко скрупулезный и серьезный

Дзангрилло уверяет, что Шевченко совершил достаточно смелый поступок, возглавив Дженоа.

Стоящее Шевченко попросил играть сердцем, – капитан Дженоа после встречи с Аталантой

Это требует мужества. Его взяли не потому, что он кому-то понравился или предложил свои услуги,

– заявил президент "грифонов".

Также Альберто отметил профессиональные качества наставника Дженоа. Он также рассказал о любви фанатов к украинскому тренеру.

"Он – спортсмен, выигравший Золотой мяч, и этого может быть недостаточно, но он скрупулезный и серьезный. Он сделал выбор в своей жизни, оставив Лондон, и поэтому мы должны его поддержать. Общество любит Андрея, я люблю Андрея", – добавил Дзангрилло.

Шевченко в Дженоа