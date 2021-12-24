Президент Дженоа: Шевченко скрупульозний і серйозний
Дзангрілло запевняє, що Шевченко зробив досить сміливий вчинок, очоливши Дженоа.
Варте уваги Шевченко попросив грати серцем, – капітан Дженоа після зустрічі з Аталантою
Це потребує мужності. Його взяли не тому, що він комусь сподобався чи запропонував свої послуги,
– заявив президент "грифонів".
Також Альберто наголосив на професійних якостях наставника Дженоа. Він також розповів про любов фанатів до українського тренера.
"Він – спортсмен, який виграв Золотий м'яч, і цього може бути недостатньо, але він скрупульозний і серйозний. Він зробив вибір у своєму житті, залишивши Лондон, і тому ми маємо його підтримати. Суспільство любить Андрія, я люблю Андрія", – додав Дзангрілло.
Шевченко в Дженоа
- Український фахівець очолив "грифонів" у листопаді 2021-го року.
- Під керівництвом Шевченка Дженоа здобула два очки з сімох матчів чемпіонату Італії. Клуб наразі займає 18-е місце в турнірній таблиці Серії А.