І це не Джошуа: Усик відверто розповів про найскладнішого суперника у кар'єрі

Олександр Усик зізнався, хто для нього є найскладнішим суперником. І це навіть не колишні опоненти українського боксера.

Усик: Найскладніший суперник – це ми самі

Відповідь українського боксера була досить неочікуваною. Олександр Усик зізнався, щоб здобути омріяний результат потрібно перемогти самого себе.

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За його словами, найскладніший бій українець веде сам із собою.

Навіть вранці, коли прокидаюсь, я думаю: "Так, поспати ще чи вставати? Піти сьогодні на тренування чи пропустити? Поїсти некорисної їжі чи ні?" Кожен день я борюсь сам із собою. Найскладніший суперник – це ми самі. Тому що шанси рівні. І ти борешся за щось,

– розповів чемпіон світу.

Український боксер розповів, чому надає перевагу у вільний від тренувань час на зборах.

"У мене є година вільного часу на зборах та три варіанти: поспати, пограти на телефоні чи почитати. І найчастіше я обираю другий варіант, оскільки він найлегший. Ти просто "колупаєшся" у телефоні, ні про що не думаєш і нічого не робиш. Поспати – це крутіший варіант. Ти більше відпочиваєш, можливо, у тебе буде більше енергії на тренуванні. Але мені здається, що третій варіант є найбільш чудовим. Мало того, що ти розвиваєш голову, змушуєш мозок думати перед тренуванням, та ще й отримуєш корисну інформацію", – додав Усик.

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