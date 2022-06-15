Петраков: Де грати – це рішення самих гравців

Олександр Петраков поспілкувався із журналістами на пресконференції після поєдинку. Головний тренер "синьо-жовтих" розповів, що багато футболістів зіткнулись із застудою. Це стало причиною лише трьох замін у матчі проти ірландців.

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Відповів керманич на запитання про Віктора Циганкова, який стежив за матчем із лави запасних. Олександр Васильович вирішив поберегти динамівця, який до цього взяв участь в усіх чотирьох зустрічах.

Нічиєю з Ірландією збірна закінчила насичений ігровий місяць. "Синьо-жовті" після трьох турів Ліги націй не знають смаку поразок – дві перемоги та одна мирова. Наступний матч національна команда проведе аж наприкінці вересня 2022 року.

За цей час гравці можуть змінити клуби. На це питання теж відповів Петраков. Тренер зізнався, що мав таку розмову з капітаном Андрієм Ярмоленком, який попрощався з Вест Хемом.

Коли футболіст підходить до мене за порадою, я говорю йому власну думку. Проте в такі справи я не втручаюся. Де грати – це рішення самих гравців. Вони мені зателефонують. Наприклад, я розмовляв із цього приводу з Андрієм Ярмоленком. Він сказав, що одразу ж подзвонить, як вирішить клубне питання. До того ж літо не таке вже й довге. Ми не знаємо, коли почнеться Прем'єр-ліга, якими будуть справи в Шахтаря й Динамо. Зараз я не можу відповісти, хто де буде,

– розповів Петраков.

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Про відновлення сезону УПЛ

Головний наставник збірної не став приховувати, що незадоволений діями оборони у моменті з пропущеним голом.

"Так, розчарований, що так вийшло. Захисник команди суперника пройшов із центра поля й забив. Але я ніколи не розбираю такі моменти після гри", – сказав тренер.

Петраков доволі нейтрально відповів на запитання про відновлення футбольного сезону в Україні під час воєнного стану.

Мене не було півтора місяця. Я не можу про це зараз говорити. Це повинні робити президенти клубів, Прем'єр-ліга. У нас дуже грамотні фахівці, які мають усе зважити. Я думаю, що вони приймуть гарне рішення,

– сказав наставник.

Про пошкодження двох лідерів

На жаль, Руслан Маліновський не зміг провести весь поєдинок проти Ірландії. Півзахисник Аталанти зазнав пошкодження у боротьбі з суперником. Вже на 28-й хвилині замість нього на полі з'явився Михайло Мудрик.

Микола Матвієнко теж кульгав та був замінений. Петраков заспокоїв українських уболівальників, які хвилювались за здоров'я збірників. На щастя, все обійшлось без серйозних травм.

Там не сильне ушкодження, м'які тканини, забитий тазостегновий суглоб. Із Миколою Матвієнком також нічого страшного, гадаю, днів п'ять на відновлення. Вони всі поїдуть у відпустку до своїх родин, відпочиватимуть, тож усі будуть здорові,

– відповів Олександр Васильович.

"Дебютувало вже стільки людей"

Петраков розповів, що 15 червня футболісти поїдуть робити візи, а у команді не буде нових облич. Тренер розповів про складний шлях збірної на виїзний поєдинок проти Шотландії, який "синьо-жовті" зіграють вже у 21 вересня.

Зараз не буде жодних нових імен. Дебютувало вже стільки людей. Я думав, ви скажете, навпаки, що вже досить дебютантів...Ви ж розумієте, нині в нас немає британського посольства, тож це потрібно робити у Варшаві. Одна група виїжджає робити візи о 7.30, друга – о 9.30. Це все складно. Ми не знаємо, коли розпочнеться чемпіонат, а 21 вересня відбудеться гра в Шотландії. Нам потрібно буде автобусом дістатися до Польщі, вилетіти у Глазго, після чого 24-го відбудеться гра в Єревані, а потім 27-го – матч у Польщі,

– сказав тренер.

Головний коуч "синьо-жовтих" подякував полякам та країні за теплий прийом та допомогу.

"Хочу подякувати Лодзі, це особливе місто в моєму житті. Дякую Польщі за прийом, за те, що допомагаєте. Можливо, ще побачимося", – підсумував Петраков.

Польський Лодзь прийняв два домашні матчі збірної України у Лізі націй-2022/2023. У першому матчі

"синьо-жовті" переграли Вірменію – 3:0. А у другому поєдинку розписала мирову з ірландцями – 1:1. Єдиний гол у матчі за українців забив Артем Довбик.