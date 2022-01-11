Це дуже важливо, – Кличко дав Світоліній слушну пораду

Українська тенісистка, перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла, що український боксер Володимир Кличко дав їй важливу пораду – вже зараз думати про те, що робити після спортивної кар'єри.

Вона сказала, що поки що не знає, коли піде з професійного спорту, хоча вважає, що для тенісисток оптимальний вік для завершення кар'єри – 30 – 32 роки, але вже думає про майбутнє.

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До речі, пораду дуже добру мені Вова Кличко дав, ще коли я тільки відкривала свій фонд. Ми з ним перетиналися – він мені дуже допоміг. І він мені дав таку пораду, що до заходу кар'єри вже треба думати, чим ти займатимешся, і будувати плани. І це мене дуже зачепило. Я почала більше про це думати,

– сказала спортсменка.

Тому, за словами Світоліної, вона почала займатися інвестуванням, зокрема в нерухомість і бізнес.

"Я дуже акуратно до всього цього ставлюся. Але намагаюся облаштувати "подушку" після того, як я закінчу. Якщо раптом, наприклад, завтра у мене закінчиться моя кар'єра, щоб у мене був якийсь пасивний дохід, який мені приноситиме гроші. Для мене це дуже важливо. І я спатиму спокійно", – заявила українка.

Водночас вона зізналася, що точно не вирішила, чим займатиметься після кар'єри гравця. Можливо, це буде тренерська робота, "бо хочеться ділитися своїм досвідом". У цьому разі, за словами Світоліної, вона хотіла б починати тренувати саме в Україні, бо "треба давати щось назад".

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