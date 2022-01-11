Она сказала, что пока не знает, когда уйдет из профессионального спорта, хотя считает, что для теннисисток оптимальный возраст для завершения карьеры – 30 – 32 года, но уже думает о будущем.
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Кстати, совет очень хороший мне Вова Кличко дал, еще когда я только открывала свой фонд. Мы с ним пересекались – он мне очень помог. И он мне дал такой совет, что до завершения карьеры уже надо думать, чем ты будешь заниматься, и строить планы. И это меня очень задело. Я начала больше об этом думать,
– сказала спортсменка.
Поэтому, по словам Свитолиной, она начала заниматься инвестированием, в том числе в недвижимость и бизнес.
"Я очень аккуратно ко всему этому отношусь. Но пытаюсь обустроить "подушку" после того, как я закончу. Если вдруг, например, завтра у меня закончится моя карьера, чтобы у меня был какой-то пассивный доход, который мне будет приносить деньги. Для меня это очень важно. И я буду спать спокойно", – заявила украинка.
В то же время, она призналась, что точно не решила, чем будет заниматься после карьеры игрока. Возможно, это будет тренерская работа, потому что хочется делиться своим опытом. В этом случае, по словам Свитолиной, она хотела бы начинать тренировать именно в Украине, потому что "надо давать что-нибудь обратно".
Свитолина неудачно начала год
- 2022 год начался неудачно для украинской теннисистки. Элина уступила две игры на турнире WTA 250 в австралийской Аделаиде.
- Следующий турнир, на котором сыграет Свитолина – Australian Open.
- За свою карьеру Свитолина выиграла 16 титулов WTA, последний – в 2021 году в Чикаго.