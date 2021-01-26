Це була остання крапля мого терпіння: фігурист Паніот розповів, чому проміняв Україну на США

Український фігурист Ярослав Паніот розповів, чому прийняв рішення змінити спортивне громадянство. Одесит виступає за США.

Джерело: Sport24

23-річний фігурист заявив, що йому було складно займатися катанням в Україні. Паніот зізнався, що мав натягнуті відносини з Українською федерацією фігурного катання на ковзанах.

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Це було довго. Не дуже приємно і не дуже зручно було кататися за Україну. Я ніколи не був в хороших відносинах зі своєю федерацією. У них завжди були якісь інші улюбленці, так би мовити, і на мене ніколи не дивилися як на першого номера. Мені потрібно було кататися на дві голови краще. Тобто однієї голови було недостатньо, а от дві голови було достатньо, щоб кататися на міжнародних змаганнях,

– сказав Паніот.

Фігурист вважає, що здобув неприємний досвід в Україні, який його загартував.

У цей момент я вирішив поміняти Україну на Америку

Спортсмен розповів, як прийняв рішення перестати виступати за Україну і почати кататися за США.

За слова Паніота, все почалося, коли він тренувався у В'ячеслава Загороднюка і його запросили на дорослий етап Гран-прі в Японії (NHK Trophy).

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Паніот хотів пропустити Гран-прі через травму, але федерація переконала його виступити.

"На той момент вони вже зарезервували всі готелі, всі квитки, а повернути вже не можна було, як вони все пояснили. У підсумку я запропонував їм угоду: я поїду на NHK Trophy, тобто не буду виступати добре, тому що травмований я був сильно, у мене був стресовий перелом. Вони сказали: "Ну добре, Ярік, ми зробимо договір, що якщо ти поїдеш на NHK Trophy, ти знімаєшся з чемпіонату України, але все одно поїдеш на чемпіонати Європи та світу". Тобто вони мені дадуть час на відновлення після етапу Гран-прі", – розповів спортсмен.

У підсумку Паніот заявив, що попри травму взяв участь у турнірі NHK. За його словами, федерація не стримала слова і чекала його на чемпіонаті України.

Я у них запитую: "А як же наш договір?" А вони мені: "А який договір?" І ось це була остання крапля мого терпіння ось цих всіх непорозумінь, обманів. І в цей момент я вирішив поміняти Україну на Америку,

– заявив фігурист.

За словами Паніота, найбільше проблем у зміні спортивного громадянства виникли через Олімпіаду-2018.

"Існує правило для олімпійців: якщо ви були на Олімпіаді, то перехід в іншу федерацію буде відбуватися не протягом одного року, а трьох років. Україна так захотіла. Вони виправдовуються тим, що мене підтримували фінансово. Тому вони і зробили так, що цей карантин тривав три роки. І це найбільш незручне", – зазначив Ярослав.

. Паніот виступає в одиночному катанні, дворазовий чемпіон України (2015 та 2018). Ярослав – срібний призер Юнацьких Олімпійських Ігор-2012.