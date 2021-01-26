Найкраща дзюдоїстка світу 2019/2020 років українка Дарія Білодід переконує, що не планує переходити у змішані єдиноборства.

Джерело: Інстаграм Ольги Харлан

20-річна Білодід в інстаграмі поспілкувалася в прямому ефірі з українською фехтувальницею Ольгою Харлан.

До слова Білодід здобула бронзу на турнірі Masters-2021 в Досі

Мої батьки цього не переживуть

Дворазова чемпіонка світу з дзюдо заявила, що не виступатиме у промоушені UFC, хоча отримувала пропозиції.

В UFC йти не планую. Часто постає питання, тому що у мене вже були пропозиції – в UFC, в ММА, але ні,

– заявила Дарія.

Чемпіона Європейських ігор-2019 та чемпіонату Європи-2017 зізнала, що її батьки не переживуть виступу в UFC. Дарія віддає перевагу модельному бізнесу.

"Мої батьки цього не переживуть, та й сама я не хочу, тому що мені вистачило в спорті зламаного носа, зламаної щелепи. Краще моделлю", – заявила Білодід.

Останні бої Білодід

У 2020 році українка зазнала першої поразки з 29 березня 2019 року. Її переможна серія налічувала 20 сутичок.

Дарія вперше виступала у категорії до 52 кілограм та програла у чвертьфіналі.

У 2021 році Дарія повернулася у вагову категорію до 48 кілограмів. На турнірі у Досі Дарія завоювала "бронзу".



Досягнення Дарії Білодід / Інфографіка 24 каналу​