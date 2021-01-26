Украинский фигурист Ярослав Паниот рассказал, почему принял решение сменить спортивное гражданство. Одессит выступает за США.

Источник: Sport24

23-летний фигурист заявил, что ему было сложно заниматься катанием в Украине. Паниот признался, что имел натянутые отношения с Украинской федерацией фигурного катания на коньках.

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Это было долго. Не очень приятно и не очень удобно было кататься за Украину. Я никогда не был в хороших отношениях со своей федерацией. У них всегда были какие-то другие любимцы, так сказать, и на меня никогда не смотрели как на первый номер. Мне нужно было кататься на две головы лучше. То есть одной головы было недостаточно, а вот две головы было достаточно, чтобы кататься на международных соревнованиях,

– сказал Паниот.

Фигурист считает, что получил неприятный опыт в Украине, который его закалил.

В этот момент я решил поменять Украину на Америку

Спортсмен рассказал, как принял решение перестать выступать за Украину и начать кататься за США.

По слова Паниота, все началось, когда он тренировался у Вячеслава Загороднюка и его пригласили на взрослый этап Гран-при в Японии (NHK Trophy).

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Паниот хотел пропустить Гран-при из-за травмы, но федерация убедила его выступить.

"На тот момент они уже зарезервировали все отели, все билеты, а вернуть уже нельзя было, как они все объяснили. В итоге я предложил им сделку: я поеду на NHK Trophy, то есть не буду выступать хорошо, потому что травмирован я был сильно, у меня был стрессовый перелом. Они сказали: "Ну хорошо, Ярик, мы сделаем договор, что если ты поедешь на NHK Trophy, ты снимаешься с чемпионата Украины, но все равно поедешь на чемпионаты Европы и мира". То есть они мне дадут время на восстановление после этапа Гран-при", – рассказал спортсмен.

В итоге Паниот заявил, что несмотря на травму принял участие в турнире NHK. По его словам, федерация не сдержала слова и ждала его на чемпионате Украины.

Я у них спрашиваю: "А как же наш договор?" А они мне: "А какой договор?" И вот это была последняя капля моего терпения вот этих всех недоразумений, обманов. И в этот момент я решил поменять Украину на Америку,

– заявил фигурист.

По словам Паниота, больше всего проблем в смене спортивного гражданства возникли из-за Олимпиады-2018.

"Существует правило для олимпийцев: если вы были на Олимпиаде, то переход в другую федерацию будет происходить не в течение одного года, а трех лет. Украина так захотела. Они оправдываются тем, что меня поддерживали финансово. Поэтому они и сделали так, что этот карантин длился три года. И это самое неудобное", – отметил Ярослав.

Вниманию. Паниот выступает в одиночном катании, двукратный чемпион Украины (2015 и 2018). Ярослав – серебряный призер Юношеских Олимпийских игр-2012.