Це буде одна з його найкращих перемог, – відомий боксер прогнозує нокаут у бою Усик – Джошуа

Британський боксер Ентоні Джошуа вже 25 вересня виставить на кін титули WBO, WBA, IBF в бою проти Олександра Усика. Фаворитом поєдинку вважають Джошуа, якому прогнозують перемогу.

Маклін: Джошуа зупинить Усика

Відомий британський боксер Меттью Маклін також впевнений, що його земляк захистить титули чемпіона світу.

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Меттью припустив, що перемога над Усиком стане однією з найкращих в активі Джошуа. Боксер зазначив, що Ентоні здобуде дострокову перемогу.

Не знаю, чи стане перемога над Усиком найкращою в кар'єрі Джошуа. Потрібно дивитися на те, як він його переможе. Знищить Джошуа його за 5 – 6 раундів, немов кілер, або ж це буде близький, суперечливий бій? Не думаю, що поєдинок вийде суперечливим. Мені здається, що Джошуа зупинить Усика, і це буде одна з його найкращих перемог,

– сказав Маклін.

Досвідчений британець перерахував послужний список Джошуа й додав, що туди увійде перемога над Усиком.

"Перемога Джошуа над Повєткіним була хорошою. Перемога в реванші з Руїсом теж хороша. У бою з Кличком була відмінна перемога, тому що тієї ночі Джошуа в певному сенсі став повнолітнім. У нього було багато хороших перемог. І ця однозначно увійде в їх число", – резюмував Маклін.