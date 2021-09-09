Маклин: Джошуа остановит Усика
Известный британский боксер Мэттью Маклин также уверен, что его земляк защитит титулы чемпиона мира.
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Мэттью предположил, что победа над Усиком станет одной из лучших в активе Джошуа. Боксер отметил, что Энтони одержит досрочную победу.
Не знаю, станет ли победа над Усиком лучшей в карьере Джошуа. Нужно смотреть на то, как он его победит. Уничтожит Джошуа его за 5 – 6 раундов, словно киллер, или же это будет близкий, противоречивый бой? Не думаю, что поединок получится противоречивым. Мне кажется, что Джошуа остановит Усика, и это будет одна из его лучших побед,
– сказал Маклин.
Опытный британец перечислил послужной список Джошуа и добавил, что туда войдет победа над Усиком.
"Победа Джошуа над Поветкиным была хорошей. Победа в реванше с Руисом тоже хороша. В бою с Кличко была отличная победа, потому что той ночью Джошуа в определенном смысле стал совершеннолетним. У него было много хороших побед. И эта однозначно войдет в их число", – резюмировал Маклин.
- Поединок Усика с Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм.
- Все билеты на встречу уже проданы. Стадион заполнят на 100%.
- В контракте на бой предусмотрен реванш, если Джошуа проиграет поединок. В случае поражения Усика реванш не предусмотрен.
- Усик может стать только третьим боксером после Эвандера Холифилда и Дэвида Хэя, который выигрывал титул чемпиона мира в первом тяжелом и тяжелом весах.