Маклін: Джошуа зупинить Усика
Відомий британський боксер Меттью Маклін також впевнений, що його земляк захистить титули чемпіона світу.
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Меттью припустив, що перемога над Усиком стане однією з найкращих в активі Джошуа. Боксер зазначив, що Ентоні здобуде дострокову перемогу.
Не знаю, чи стане перемога над Усиком найкращою в кар'єрі Джошуа. Потрібно дивитися на те, як він його переможе. Знищить Джошуа його за 5 – 6 раундів, немов кілер, або ж це буде близький, суперечливий бій? Не думаю, що поєдинок вийде суперечливим. Мені здається, що Джошуа зупинить Усика, і це буде одна з його найкращих перемог,
– сказав Маклін.
Досвідчений британець перерахував послужний список Джошуа й додав, що туди увійде перемога над Усиком.
"Перемога Джошуа над Повєткіним була хорошою. Перемога в реванші з Руїсом теж хороша. У бою з Кличком була відмінна перемога, тому що тієї ночі Джошуа в певному сенсі став повнолітнім. У нього було багато хороших перемог. І ця однозначно увійде в їх число", – резюмував Маклін.
- Поєдинок Усика з Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні футбольного клубу Тоттенхем.
- Усі квитки на зустріч вже продані. Стадіон заповнять на 100%.
- У контракті на бій передбачений реванш, якщо Джошуа програє поєдинок. У випадку поразки Усика реванш не передбачений.
- Усик може стати тільки третім боксером після Евандера Холіфілда та Девіда Хея, який вигравав титул чемпіона світу у першій важкій та важкій вагах.