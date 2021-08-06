Це біле "золото", – каратистка Терлюга про історичне "срібло" для України на Олімпіаді

Анжеліка Терлюга принесла Україні історичну медаль з карате на Олімпійських іграх. Українка прокоментувала виступ у Токіо.

"Цей день залишиться в моїй пам'яті назавжди"

Карате нарешті дебютувало на Олімпійських іграх. Україна вже у перший день змагань зуміла здобути медаль. Зробила це титулована Анжеліка Терлюга, яка зупинилась у кроці від звання олімпійської чемпіонки.

Як це було Терлюга принесла Україні історичне "срібло" Олімпіади-2020 з карате

У фіналі українка поступилась представниці Болгарії Івет Горановій (1:5). Після вирішальної сутички Терлюга прокоментувала свій виступ у Токіо. Каратистка вибачилась пере усіма за те, що не змогла принести "золото".

Я мріяла про цю медаль, щоправда, сподівалася, що вона буде іншого кольору, але сьогодні я зробила все, що змогла. Вибачте, що не золото. Однак для мене – це біле золото. Я віддала всю себе за останні 5 років. Я виходила на татамі зі своїми близькими в серці та мріями. Думаю, цей день залишиться в моїй пам'яті назавжди,

– розповіла спортсменка.

Шлях Терлюги на Олімпіаді-2020

Українка без поразок вийшла з групи з першого місця. У першій сутичці Анжеліка перемогла представницю Єгипту Радву Саєд (1:0).

Наступні два поєдинки проти казахстанки Молдір Жангбибай та австрійки Беттіни Планк завершились мировими – 4:4 та 0:0 відповідно. Українці потрібно було перемагати в останній сутичці, щоб виходити у півфінал.

У четвертій сутичці українці протистояла японка Мійо Мійаїхара. Терлюга здобула звитягу над суперницею з рахунком 4:0.

Вже з гарантованою нагородою одеситка в 1/2 фіналу вирвала путівку у фінал у суперниці Вень Цзи-Юнь з Китайського Тайбею.

"Срібло" Терлюги стало третім для України на Олімпіаді у Токіо та 13-ю нагородою для країни на японській землі.