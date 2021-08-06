"Этот день останется в моей памяти навсегда"

Каратэ наконец дебютировало на Олимпийских играх. Украина уже в первый день соревнований сумела добыть медаль. Сделала это титулованная Анжелика Терлюга, которая остановилась в шаге от звания олимпийской чемпионки.

Как это было Терлюга принесла Украине историческое "серебро" Олимпиады-2020 по каратэ

В финале украинка уступила представительнице Болгарии Ивет Горановой (1: 5). После решающей схватки Терлюга прокомментировала свое выступление в Токио. Каратистка извинилась перед всеми за то, что не смогла принести "золото".

Я мечтала об этой медали, правда, надеялась, что она будет другого цвета, но сегодня я сделала все, что смогла. Извините, что не золото. Однако для меня – это белое золото. Я отдала всю себя за последние 5 лет. Я выходила на татами со своими близкими в сердце и мечтами. Думаю, этот день останется в моей памяти навсегда,

– рассказала спортсменка.