Мінімум "бронза" у карате вже є в України

У кваліфікаційному раунді усі сутички Анжеліки Терлюги були вкрай драматичними та цікавими. Українська каратистка з перемоги стартувала на японській землі. Українка була сильнішою за представницю Єгипту Радву Саєд (1:0).

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Наступні два протистояння проти казахстанки Молдір Жангбибай та австрійки Беттіни Планк завершились мировими – 4:4 та 0:0 відповідно. Для того, щоб вийти у півфінал Олімпійських ігор Анжеліці потрібно було перемогти в останньому поєдинку.

До слова. Дві найкращі каратистки групи проходили у наступний раунд.

У четвертій сутичці українці протистояла японка Мійо Мійаїхара. Терлюга здобула перемогу над суперницею з рахунком 4:0. Великий внесок у звитягу приніс тренер Антон Нікулін, який супроводжував Анжеліку на сутички. Він вчасно взяв відеоповтор, де судді розгледіли результативну дію українки.

Анжеліка Терлюга з 8 очками пройшла у півфінал з першого місця. Вихід в 1/2 фіналу означає, що каратистка гарантувала собі медаль Олімпійських Ігор у Токіо. Якщо українка поступиться у півфіналі, то здобуде "бронзу".