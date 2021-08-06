"Цей день залишиться в моїй пам'яті назавжди"

Карате нарешті дебютувало на Олімпійських іграх. Україна вже у перший день змагань зуміла здобути медаль. Зробила це титулована Анжеліка Терлюга, яка зупинилась у кроці від звання олімпійської чемпіонки.

Як це було Терлюга принесла Україні історичне "срібло" Олімпіади-2020 з карате