Виграв у футбольному плані: що відповів Трубін про доходи в Шахтарі та Бенфіці

Вихованець "гірників" Анатолій Трубін впевнено став першим номером португальської Бенфіки. Українець своєю наполегливою працею завоював довіру тренера та партнерів по команді.

Анатолій Трубін отримує одну з найвищих зарплат у Бенфіці. Перехід українця обійшовся "орлам" у 10 мільйонів євро.

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Для Трубіна гроші не на першому місці

Втім, Анатолій не захотів порівнювати зарплати в Шахтарі та Бенфіці. 22-річний голкіпер дипломатично ухилився від прямої відповіді на питання про свої доходи.

Я виграв передовсім у футбольному плані – в нових враженнях і досвіді, в нових спортивних викликах, в тій атмосфері, якої наразі немає в Україні не з вини футболістів чи вболівальників, а через війну, розв’язану країною-агресором… А все інше має не так багато значення, як може здатися зі сторони,

– сказав Трубін.

Зазначимо, що за даними видання Capology Анатолій Трубін заробляє у португальському гранді 3,85 мільйона євро на рік. Він входить до числа семи гравців Бенфіки з найбільшим окладом. Також у контракті голкіпера прописана клаусула в розмірі 100 мільйонів євро.

З початку сезону Анатолій Трубін зіграв за Бенфіку 25 матчів, у яких пропустив 21 м'яч. В активі гравця збірної України 10 "сухих" поєдинків. Наразі трансферна вартість уродженця Донецька становить 25 мільйонів євро.