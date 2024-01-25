Анатолий Трубин получает одну из самых высоких зарплат в Бенфике. Переход украинца обошелся "орлам" в 10 миллионов евро.

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Для Трубина деньги не на первом месте

Впрочем, Анатолий не захотел сравнивать зарплаты в Шахтере и Бенфике. 22-летний голкипер дипломатично уклонился от прямого ответа на вопрос о своих доходах.

Я выиграл прежде всего в футбольном плане – в новых впечатлениях и опыте, в новых спортивных вызовах, в той атмосфере, которой сейчас нет в Украине не по вине футболистов или болельщиков, а из-за войны, развязанную страной-агрессором ... А все остальное имеет не так много значения, как может показаться со стороны,

– сказал Трубин.

Отметим, что по данным издания Capology Анатолий Трубин зарабатывает в португальском гранде 3,85 миллиона евро в год. Он входит в число семи самых высокооплачиваемых игроков Бенфики. Также в контракте голкипера прописана клаусула в размере 100 миллионов евро.

Справка. С начала сезона Анатолий Трубин сыграл за Бенфику 25 матчей, в которых пропустил 21 мяч. В активе игрока сборной Украины 10 "сухих" поединков. Сейчас трансферная стоимость уроженца Донецка составляет 25 миллионов евро.