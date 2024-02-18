В чемпіонаті Португалії проходять матчі 22 туру сезону 2023-2024. Чинний чемпіон Бенфіка приймала на своєму полі головного аутсайдера турніру Візелу, пише 24 канал.

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Вже традиційно з перших хвилин вийшов в основі "орлів" Анатолій Трубін. У першому таймі у українця роботи не було. Візела одразу провалилась та пропустила аж п'ять голів ще до перерви.

Серед інших дублем відзначився ексгравець Шахтаря Давід Нерес. А ось після перерви Трубін став головною дійовою особою. На початку другого тайму українець невдало вибив м'яч, що призвело до пропущеного голу від Ессенде.

Відео епізодів за участю Трубіна:

Проте за 23 хвилини Анатолій реабілітувався в очах фанатів. Візела заробила пенальті, але Трубін красиво парирував удар від того ж таки Ессенде.

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У підсумку Маркос Леонардо забив гостям ще і шостий м'яч та встановив остаточний рахунок 6:1. Бенфіка залишається на першій сходинці, але її може обійти Спортінг. Сусіди по Ліссабону мають на три бали менше, але у них ще є дві зустрічі в запасі.