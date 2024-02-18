Гданська Лехія веде боротьбу за повернення до Екстракляси. У матчі 20-го туру другого дивізіону Польщі "біло-зелені" перемогли плоцьку Віслу з рахунком 3:1, пише 24 Канал.
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У стартовому складі Лехії вийшло одразу три українці: голкіпер Богдан Сарнавський, хавбек Іван Желізко та вінгер Максим Хлань. Саме колишній гравець Карпат та Зорі став героєм поєдинку.
На 15-й хвилині матчу уродженець Житомира віддав пас на форварда Томаша Бочека, який відправив перший м'яч до сітки воріт Вісли.
Відео асисту Хланя
На цьому 21-річний вінгер не зупинився. За 15 хвилин до завершення першого тайму Максим відгукнувся на простріл партнера та за допомогою рикошету забив другий гол у ворота суперника.
Відео голу Хланя
У другому таймі команди обмінялися забитими голами. Тож матч завершився з рахунком 3:1 на користь Лехії. В турнірній таблиці клуб з Гданська йде на третьому місці.