Трубін у кроці від рекорду десятиліття у Португалії: яке досягнення може підкорити українець

У матчі 22 туру чемпіонату Португалії Бенфіка перемогла Візелу з рахунком 6:1. Цей поєдинок став 25-м поспіль, у якому ворота "орлів" з перших хвилин захищав Анатолій Трубін.

Український воротар на 71-й хвилині відбив пенальті, який став уже третім успішним порятунком у сезоні в чемпіонаті з одинадцятиметрової позначки. Це клубний рекорд – раніше жоден голкіпер Бенфіки не парирував більше ніж два пенальті за одну кампанію.

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За крок до історичного показника

Тепер же Анатолій Трубін може увійти в історію не тільки "орлів", а й усього португальського футболу за останнє десятиріччя. Наразі він входить у топ-5 воротарів за кількістю відбитих пенальті протягом сезону за цей відрізок часу.

Наступний порятунок з одинадцятиметрової позначки дозволить повторити рекорд чемпіонату Португалії, а, якщо українцю двічі вдасться відбити пенальті, то він стане абсолютним рекордсменом ліги за останні 10 років.

По 4 відбитих пенальті на своєму рахунку мають тільки Арруабаррена за Ароуку (2022/2023) та Марафона за Брагу (2016/17).

Перший відбитий пенальті Трубіна в чемпіонаті Португалії проти Портімоненсе

Дивіться відео другого відбитого пенальті проти Каса Піа

Третій сейв українця в поєдинку проти Візели

Зазначимо, що наступний матч у чемпіонаті Португалії Бенфіка проведе 25 лютого проти Портімоненсе, в матчі з яким Трубін уже відбивав пенальті. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

. Всього у складі "орлів" Анатолій Трубін наразі провів 31 поєдинок у всіх турнірах. Він 11 разів залишав свої ворота "сухими" та пропустив 27 голів.