Украинский вратарь на 71-й минуте отразил пенальти, который стал уже третьим успешным спасением в сезоне в чемпионате с одиннадцатиметровой отметки. Это клубный рекорд – ранее ни один голкипер Бенфики не парировал больше двух пенальти за одну кампанию.

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В шаге от исторического показателя

Теперь же Анатолий Трубин может войти в историю не только "орлов", но и всего португальского футбола за последнее десятилетие. Сейчас он входит в топ-5 вратарей по количеству отраженных пенальти в течение сезона за этот отрезок времени.

Следующее спасение с одиннадцатиметровой отметки позволит повторить рекорд чемпионата Португалии, а, если украинцу дважды удастся отразить пенальти, то он станет абсолютным рекордсменом лиги за последние 10 лет.

По 4 отбитых пенальти на своем счету имеют только Арруабаррена за Ароуку (2022/2023) и Марафона за Брагу (2016/17).

Первый отраженный пенальти Трубина в чемпионате Португалии против Портимоненсе

Смотрите видео второго отраженного пенальти против Каса Пиа

Третий сейв украинца в поединке против Визелы

Отметим, что следующий матч в чемпионате Португалии Бенфика проведет 25 февраля против Портимоненсе, в матче с которым Трубин уже отражал пенальти. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

Справка. Всего в составе "орлов" Анатолий Трубин на даный момент провел 31 поединок во всех турнирах. Он 11 раз оставлял свои ворота "сухими" и пропустил 27 голов.