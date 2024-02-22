Украинский вратарь на 71-й минуте отразил пенальти, который стал уже третьим успешным спасением в сезоне в чемпионате с одиннадцатиметровой отметки. Это клубный рекорд – ранее ни один голкипер Бенфики не парировал больше двух пенальти за одну кампанию.
К теме Фокус на работе, – Трубин прокомментировал исторический матч, в котором совершил результативную ошибку
В шаге от исторического показателя
Теперь же Анатолий Трубин может войти в историю не только "орлов", но и всего португальского футбола за последнее десятилетие. Сейчас он входит в топ-5 вратарей по количеству отраженных пенальти в течение сезона за этот отрезок времени.
Следующее спасение с одиннадцатиметровой отметки позволит повторить рекорд чемпионата Португалии, а, если украинцу дважды удастся отразить пенальти, то он станет абсолютным рекордсменом лиги за последние 10 лет.
По 4 отбитых пенальти на своем счету имеют только Арруабаррена за Ароуку (2022/2023) и Марафона за Брагу (2016/17).
Первый отраженный пенальти Трубина в чемпионате Португалии против Портимоненсе
Смотрите видео второго отраженного пенальти против Каса Пиа
Третий сейв украинца в поединке против Визелы
Отметим, что следующий матч в чемпионате Португалии Бенфика проведет 25 февраля против Портимоненсе, в матче с которым Трубин уже отражал пенальти. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.