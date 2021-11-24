Три переваги Шевченка: співвласник Дженоа не заперечив придбання клубу з України

Дебют Андрія Шевченка на чолі Дженоа був зіпсований перемогою Роми. Співвласник клубу Джош Вондер розповів, чому їх вибір зупинився саме на Шевченку.

Три причини, чому клуб обрав Шевченка

Один із співвласників Дженоа Джош Вондер назвав три причини, чому "грифони" зупинились на кандидатурі Андрія Шевченка. По-перше, керівництву клубу подобається бачення гри українського наставника. Вондер назвав колишнього тренера збірної України розумним чоловіком із європейським досвідом.

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Друга причина – чесність Шевченка. Коли у Дженоа шукали нового наставника, то спілкувались з багатьма людьми, які лише з теплотою відгукувались про українця.

І по-третє, його повинні поважати гравці. Більше, ніж будь-кого з кандидатів. Він дуже успішний як футболіст, а команді потрібен справжній лідер. Тому він для нас найкращий варіант,

– розповів Вондер.

Можуть купити український клуб

Не виключено, що завдяки Шевченку співвласники Дженоа звернуть увагу на український чемпіонат. У клубі зацікавлені мати у своїй власності команди з усього світу: "Східна Європа – одне з місць, де сподіваємось будемо знаходити талановитих футболістів".

На думку Вондера, успішна кар'єра Шевченка у збірній України допоможе розвитку такого проєкту як Дженоа. Він не виключив можливості придбання одного з українських клубів.

Україна – країна, у якій багато футбольних талантів. Ми переконались у цьому завдяки Шевченку. Це велика частина Європи. Можливо, одного разу у нас буде і там клуб,

– заінтригував співвласник італійців.

Шевченко очолив Дженоа