Шевченко: В останні 10 хвилин у нас закінчилися сили
За словами Шевченка, для "грифонів" це був дійсно складний поєдинок. Головною проблемою була відсутність основних гравців команди.
До слова Шевченко подарував Моурінью пляшку вина перед своїм дебютом у Серії А
Український фахівець запевнив, що у медичному штабі клубу наразі не можуть сказати, коли саме розпочнуть тренування відсутні футболісти.
Я знав, що це буде дуже складний матч, нам не вистачало багатьох гравців, інші були не в найкращій формі. Думаю, що хлопці виклалися на всі сто, але в останні 10 хвилин у нас закінчилися сили. Я бачив зосередженість та організованість,
– сказав Шевченко.
Наставник Дженоа назвав ключові аспекти, яких бракувало команді.
"У грі з Ромою я бачив згуртованість та єдність, гравці тримали суперника у напрузі та боролися за кожен м'яч. Чого нам не вистачало, то це вміння контролювати гру, нам треба дати щось більше, особливо при просуванні вперед, так ми могли б створити більше гольових можливостей", – заявив екснаставник збірної України.
Попри поразку у матчі Шевченко налаштований позитивно, він сподівається на кращі виступи своєї команди.
"Це лише початок, нам потрібно багато покращити, і ми це розуміємо. Я думаю, що з урахуванням наявних у нашому розпорядженні гравців та їхніх характеристик лінія оборони з трьох осіб — найкращий варіант, побачимо, що буде далі", – підсумував Андрій Шевченко.
Дебют Шевченка у Дженоа
- Український фахівець розпочав свою тренерську роботу в Італії з поразки, "грифони" програли Ромі з рахунком 0:2.
- Дженоа пропустила лише на 81-й хвилині, а тоді ще раз на 90+4, 18-річний вінгер Роми Афена-Г'ян забив обидва м'ячі.
- Після цього матчу "грифони" йдуть на 18-му місці (зона вильоту) у чемпіонаті Італії, в активі команди 9 очок після 13-ти матчів.