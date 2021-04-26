Три пенальті та чотири вилучення: матч за участі українця закінчився скандалом – відео

В чемпіонаті Азербайджану розгорівся скандал після матчі між Сабахом та Нефтчі 25 квітня. У цьому матчі арбітр тричі призначив пенальті, вилучив з поля трьох гравців Сабаха та ще одного тренера. Саме за Сабах виступає українець Зураб Очігава, який зіграв в цьому матчі.

Перше пенальті в цьому матчі було призначено у ворота Нефтчі. Арбітр вирішив, що півзахисник Кейсуке Хонда зіграв рукою у власному штрафному майданчику. Хоча повтор показав, що гри рукою не було. І Хонда, можна сказати, став найбільшим невдахою цього матчу.

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Саме з пенальті Сабах вийшов вперед. А подвоїв рахунок ще до перерви швидкою контратакою.

Та після цього проблеми розпочалися саме у гостей. Спочатку у їх ворота було призначено пенальті, хоча порушення правил було за межами штрафного майданчика. Але за фол Бахлул Мустафазаде отримав першу жовту картку. Тож на перерву команди пішли за мінімальної різниці.

А в другому таймі арбітр вилучив одразу трьох гравців Сабаха. Однак варто відзначити, що всі три вилучення були за порушення:

другу жовту картку отримав Бахлул Мустафазаде, а у ворота команди було призначено друге пенальті. Саме ударом з пенальті рахунок було зрівняно;

наприкінці матчу Філіп Іванович зіграв рукою в боротьбі за м'яч, за що отримав другу жовту картку і покинув поле достроково;

другу жовту картку отримав і Тамкін Халілзаде, грубо зігравши в центрі поля проти суперника.

Через суперечки з арбітром був вилучений і помічник головного тренера Сабаха.

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Але між цими вилученнями арбітр помилково не зарахував гол Хонди у ворота Сахаба. Його асистент зафіксував офсайд. Хоча Мамаду Мбодж, який і справді перебував ближче до воріт, аніж останній захисник, в моменті участі не приймав – до м'яча не доторкався, голкіперу не заважав.

Відеоогляд матчу Сабах – Нефтчі

Тепер роботу бригади арбітрів на цьому матчі буде розслідувати судівський комітет Асоціації футбольних федерацій Азербайджану. За даними azerisport.com, їх можуть дискваліфікувати на тривалий термін.