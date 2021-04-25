Це сталося у першому таймі на 16-й хвилині. Гості проводили свою атаку. І м'яч у штрафному потрапив до Андріха.

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Після першого його удару м'яч влучив у живіт Марко Фрідлю, від чого той впав на газон. А м'яч знову опинився у Андріха. Він одразу вирішив пробити – і знову м'яч влучає у живіт Фрідлю, який вже лежить на газоні.

Коли Андріх третій раз пробивав, м'яч знову влучив у гравця Вердера. І лише тоді покинув межі поля.

Сам матч закінчився впевненою перемогою Уніон Берліна. Хет-триком відзначився фін Йоель Пох'янпало. А гості змогли відповісти лише одним влучним ударом Теодора Гебре Селассіє.