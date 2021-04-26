Первое пенальти в этом матче было назначено в ворота Нефтчи. Арбитр решил, что полузащитник Кейсуке Хонда сыграл рукой в собственной штрафной. Хотя повтор показал, что игры рукой не было. И Хонда, можно сказать, стал самым большим неудачником этого матча.

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Именно с пенальти Сабах вышел вперед. А удвоил счет еще до перерыва быстрой контратакой.

Но после этого проблемы начались как раз таки у гостей. Сначала в их ворота был назначен пенальти, хотя нарушение правил было за пределами штрафной. Но за фол Бахлул Мустафазаде получил первую желтую карточку. Поэтому на перерыв команды ушли при минимальной разнице.

А во втором тайме арбитр удалил сразу троих игроков Сабаха. Однако стоит отметить, что все три удаления были за нарушения:

вторую желтую карточку получил Бахлул Мустафазаде, а в ворота команды был назначен второй пенальти. Именно ударом с пенальти счет сравняли;

в конце матча Филипп Иванович сыграл рукой в борьбе за мяч, за что получил вторую желтую карточку и покинул поле досрочно;

вторую желтую карточку получил и Тамкин Халилзаде, грубо сыграв в центре поля против соперника.

За споры с арбитром был удален и помощник главного тренера Сабаха.

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Но между этими удалениями арбитр ошибочно не засчитал гол Хонды в ворота Сахаба. Его ассистент зафиксировал офсайд. Хотя Мамаду Мбодж, который и в самом деле находился ближе к воротам, чем последний защитник, в моменте участия не принимал – до мяча не дотрагивался, голкиперу не мешал.

Видеообзор матча Сабах – Нефтчи

Теперь работу бригады арбитров на этом матче будет расследовать судебный комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана. По данным azerisport.com их могут дисквалифицировать на длительный срок.