Наприкінці першого тайму Олександрія отримала право на пенальті. Але для цього довелося переглядати VAR – арбітр не зміг одразу визначити, чи влучив м'яч в руку Тете. Після перегляду, арбітр таки призначив пенальті.

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До м'яча підійшов Гречишкін. Йому у лінії воріт протистояв Трубін. Гречишкін пробив у лівий від себе кут воріт, у той час як голкіпер стрибнув у протилежний.

Удар Гречишкіна не був надзвичайно потужний. Але сітка воріт з ним не впоралася – тож м'яч її порвав та вилетів з воріт.

Відео голу Гречишкіна