Три клуби США мріють призначити Андрія Шевченка на пост головного тренера

15 вересня 2021 , 09:49
Читать новость на русском

Джерело:

твітер Ніколо Скіри

Дороги Андрія Шевченка та збірної України розійшлись. Однак без роботи український наставник точно довго не буде.

Шевченко – мрія багатьох клубів

Андрій Шевченко може перебратись за океан. Українським наставником зацікавились клуби американської ліги МЛС.

Цікаво побачити Шевченко відвідав Формулу-1 з відомими друзями: зірковість фото зашкалює

Про зацікавленість трьох клубів повідомив авторитетний інсайдер Ніколо Скіра. Команди хочуть бачити українського фахівця на посту головного тренера. Шевченко відкритий до перемовин.

Шевченко покинув збірну України: головне

Автор: Софія Кулай