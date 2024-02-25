Після "задушення ззаду": український боєць зазнав третьої поспіль поразки в UFC – відео прийому
Уночі 25 лютого у Мехіко відбувся турнір змішаних єдиноборств UFC Fight Night 237. В одному з поєдинків українець Денис Бондар протистояв мексиканцю Луїсу Рональдо Родрігесу.
Українець Денис зазнав поразки від мексиканця Луїса Родрігеса (17-2) на турнірі UFC Fight Night 237. Денис поступився супернику, опинившись в підкоренні за 2 секунди до завершення другого раунду, пише 24 Канал.
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Луїс Рональдо Родрігес – Денис Бондар SUB 2/3 [04:59]
Мексиканець успішно застосував більовий прийом – задушення ззаду, наприкінці другого раунду, і Денис здався на останніх секундах п'ятихвилинки.
Це вже третя поразка Бондаря поспіль у UFC за три поєдинки. Раніше він поступився канадцю Малкольму Гордону (через травму руки в першому раунді) і Карлосу Ернандесу зі США (одноголосним рішенням суддів).
У головному поєдинку шоу зійдуться: Брендон Морено (Мексика, 21–7–2) і Брендон Ройвал (США, 15–7).
Відео больового прийому: дивитися
Що відомо про бійця
- На професійному рівні Денис Бондар виступав в українських промоушенах PFU та WWFC.
- Влітку 2020 року Бондар став чемпіоном WWFC у найлегшій вазі, а вже у січні 2021-го підписав контракт з UFC.
- Бондар на прізвисько "Психо" є чемпіоном WWFC.