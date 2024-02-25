Украинец Денис потерпел поражение от мексиканца Луиса Родригеса (17-2) на турнире UFC Fight Night 237. Денис уступил сопернику, оказавшись в подкорении за 2 секунды до завершения второго раунда, пишет 24 Канал.
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Луис Рональдо Родригес – Денис Бондарь SUB 2/3 [04:59]
Мексиканец успешно применил болевой прием – удушение сзади, в конце второго раунда, и Денис сдался на последних секундах пятиминутки.
Это уже третье поражение Бондаря подряд в UFC за три поединка. Ранее он уступил канадцу Малкольму Гордону (из-за травмы руки в первом раунде) и Карлосу Эрнандесу из США (единогласным решением судей).
В главном поединке шоу сойдутся: Брэндон Морено (Мексика, 21–7–2) и Брэндон Ройвал (США, 15–7).
Видео болевого приема: смотреть
Что известно о бойце
- На профессиональном уровне Денис Бондарь выступал в украинских промоушенах PFU и WWFC.
- Летом 2020 года Бондарь стал чемпионом WWFC в легчайшем весе, а уже в январе 2021-го подписал контракт с UFC.
- Бондарь по прозвищу "Психо" является чемпионом WWFC.