Суперником українського бійця UFC був 33-річний Роберт Бричек із Польщі. Вже у 3-му раунді Ігор Потєра відправив суперника у нокдаун, з якого поляку вийшло вийти та продовжити двобій, пише 24 Канал.

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Перемога українця за одноголосним рішенням суддів

Потєря та Бичек провели увесь шлях на турнірі у Лас-Вегасі, а переможця поєдинку визначили лише рефері. Суддівські записки одноголосно віддали перемогу українцю – двічі по 30:27 та один суддя нарахував 29:28 на користь Ігоря.

Потєря тріумфально дебютував у новому для себе дивізіоні.

Відео з бою Потєря – Бричек

Пригадав Усика та заговорив про чемпіонство UFC

Під час інтерв'ю після бою Потєря відповів на запитання про самопочуття. Ігор пригадав вже легендарну фразу боксера Олександра Усика та посміхнувся.

I`m feel, I`m very feel,

– відповів тріумфатор бою у Лас-Вегасі.

Відео коментаря Потєрі після перемоги у Лас-Вегасі

Також у коментарі український боєць заговорив про чемпіонські амбіції та плани. Потєря звернувся до чемпіона. Ігор показав на свої кулаки, назвавши їх найнебезпечнішою зброєю у світі змішаних єдиноборств.

Українські катапульти. Отже, хлопці, я молодий, я голодний, я гарний і красивий, і ніхто не може перемогти мене в цій ваговій категорії. Бо мене звуть Ігор "The Duelist" Потєря. Я хлопець з України. Я вірю в Бога. І одного дня я стану чемпіоном UFC у середній вазі. Дякую,

– заявив Потєря.