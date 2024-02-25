Українець Денис зазнав поразки від мексиканця Луїса Родрігеса (17-2) на турнірі UFC Fight Night 237. Денис поступився супернику, опинившись в підкоренні за 2 секунди до завершення другого раунду, пише 24 Канал.

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Луїс Рональдо Родрігес – Денис Бондар SUB 2/3 [04:59]

Мексиканець успішно застосував більовий прийом – задушення ззаду, наприкінці другого раунду, і Денис здався на останніх секундах п'ятихвилинки.

Це вже третя поразка Бондаря поспіль у UFC за три поєдинки. Раніше він поступився канадцю Малкольму Гордону (через травму руки в першому раунді) і Карлосу Ернандесу зі США (одноголосним рішенням суддів).

У головному поєдинку шоу зійдуться: Брендон Морено (Мексика, 21–7–2) і Брендон Ройвал (США, 15–7).

Відео больового прийому: дивитися

Що відомо про бійця