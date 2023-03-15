Третій тренер за сезон: Яремчук отримав нового наставника в Брюгге

Керівники Брюгге визначилися з новим головним тренером "чорно-синіх". Колишній помічник Скотта Паркера Рік де Міл поведе команду до завершення сезону.

Футбольний сезон 2022/23 виявився провальним для команди Романа Яремчука. "Чорно-сині" вибули з чемпіонської гонки в Лізі Жупіле, а також зганьбилися в матчі проти Бенфіки (1:5), вилетівши з Ліги Європи. Після поразки від "орлів" Брюгге залишив головний тренер Скот Паркер.

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Новий тренер для Яремчука

Після відставки англійського фахівця Брюгге призначив Ріка де Міла головним тренером до кінця поточного сезону. В статусі виконувача обов'язки наставника команди де Міл здобув перемогу над Стандардом (2:0).

Тож керівництво "чорно-синіх" вирішило зупинити свій вибір на власному тренері. У тренерський штаб де Міла увійдуть Нікі Хайєн, Стів Колперт і Воутер Бібау (тренер воротарів).

Рік знає клуб і команду наскрізь. Його пристрасть і амбіції дають ковток свіжого повітря, за допомогою якого ми хочемо отримати максимум від сезону разом з гравцями та всіма в спортивній діяльності,

– сказав генеральний директор Брюгге Вінсент Маннерт.