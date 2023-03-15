Третій тренер за сезон: Яремчук отримав нового наставника в Брюгге
Джерело:ФК Брюгге
Керівники Брюгге визначилися з новим головним тренером "чорно-синіх". Колишній помічник Скотта Паркера Рік де Міл поведе команду до завершення сезону.
Футбольний сезон 2022/23 виявився провальним для команди Романа Яремчука. "Чорно-сині" вибули з чемпіонської гонки в Лізі Жупіле, а також зганьбилися в матчі проти Бенфіки (1:5), вилетівши з Ліги Європи. Після поразки від "орлів" Брюгге залишив головний тренер Скот Паркер.
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Новий тренер для Яремчука
Після відставки англійського фахівця Брюгге призначив Ріка де Міла головним тренером до кінця поточного сезону. В статусі виконувача обов'язки наставника команди де Міл здобув перемогу над Стандардом (2:0).
Тож керівництво "чорно-синіх" вирішило зупинити свій вибір на власному тренері. У тренерський штаб де Міла увійдуть Нікі Хайєн, Стів Колперт і Воутер Бібау (тренер воротарів).
Рік знає клуб і команду наскрізь. Його пристрасть і амбіції дають ковток свіжого повітря, за допомогою якого ми хочемо отримати максимум від сезону разом з гравцями та всіма в спортивній діяльності,
– сказав генеральний директор Брюгге Вінсент Маннерт.
- Нагадаємо, що у складі Брюгге грає форвард збірної України Роман Яремчук.
- У сезоні 2022/23 українець забив лише 2 голи у 23 матчах.
- Не останню роль у низькій результативності Яремчука відіграла тренерська чехарда.
- Якщо торік Брюгге став чемпіоном Бельгії, то в нинішньому сезоні посідає лише четверте місце.