Футбольный сезон 2022/23 оказался провальным для команды Романа Яремчука. "Черно-синие" выбыли с чемпионской гонки в Лиге Жупиле, а также опозорились в матче против Бенфики (1:5), вылетев из Лиги Европы. После поражения от "орлов" Брюгге покинул главный тренер Скотт Паркер.

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Новый тренер для Яремчука

После отставки английского специалиста Брюгге назначил Рика де Мила главным тренером до конца сезона. В статусе исполняющего обязанности наставника команды де Мил одержал победу над Стандардом (2:0).

Так что руководство "черно-синих" решило остановить свой выбор на собственном тренере. В тренерский штаб де Мила войдут Ники Хайен, Стив Колперт и Воутер Бибау (тренер вратарей).

Рик знает клуб и команду насквозь. Его страсть и амбиции дают глоток свежего воздуха, с помощью которого мы хотим получить максимум от сезона вместе с игроками и всеми в спортивной деятельности.

– сказал генеральный директор Брюгге Винсент Маннерт.