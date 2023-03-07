Бенфіка – Брюгге 5:1

Голи: Рафа Сілва, 38, Гонсалу Рамуш, 54, 57, Жоау Маріу, 71 (пен.), Нерес, 77 – Маєр, 87

Футболісти Бенфіки з перших хвилин пішли на штурм воріт Брюгге, ніби це їм потрібно ліквідувати гандикап у два голи, пише 24 канал. І вже на перший хвилині красень-гол п'ятою від Жоау Маріу потрапив до сітки бельгійців. Проте перегляд VAR допоміг зафіксувати офсайд, який передував взяттю воріт.

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Гольова феєрія Бенфіки

Гості часто помилялися у простих ігрових ситуаціях і перший забитий гол був питанням часу. На 38-й хвилині поєдинку Рафа Сілва скористався філігранною передачею Гонсалу Рамуша і відправив м'яч у сітку воріт Брюгге.

Наприкінці першої 45-хвилинки Рамуш подвоїв перевагу "орлів". Втім, господарі поля на цьому не зупинилися.

На початку другого тайму Гонсалу Рамуш оформив дубль, ефектно замкнувши передачу Алехандро Грімальдо.

Атакувальний натиск Бенфіки не можливо було не зупинити. На 77-йхвилині матчу Жоау Маріу з одинадцятиметрової позначки довів рахунок до 4:0. М'ячі продовжували сипатися немов із рогу достатку.

П'ятий гол у ворота Брюгге забив ексгравець Шахтаря Давід Нерес. Втім, до честі бельгійців вони зуміли відквитати один гол. Бйорн Маєр майстерно пробив з меж штрафного майданчика в праву дев'ятку.

5:1 – Бенфіка впевнено розгромила Брюгге у матчі-відповіді та вийшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Роман Яремчук зіграв 62 хвилини ігрового часу, але не зумів засмутити свою колишню команду і залишає турнір.

Відеоогляд матчу Бенфіка – Брюгге