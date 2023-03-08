Роман Яремчук зіграв за Брюгге проти свого колишнього клуба Бенфіки (5:1) в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Фанати "орлів" віддали честь українському нападнику, який свого часу захищав кольори португальського колектива, пише 24 канал.
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Символ поваги
Український форвард бельгійців Роман Яремчук вийшов на поле з перших хвилин на важливий матч. Проте нападник не зумів відзначитись результативними діями й був замінений на 62-ій хвилині зустрічі. В момент, коли Яремчук залишав поле, вболівальники Бенфіки вирішили тепло попрощатись з Романом. Фанати "орлів" на "Ештадіу да Луж" влаштували українцю йому зворушливу стоячу овацію.
Відео аплодування фанів Бенфіки Яремчуку:
Український нападник у складі "орлів"
- Роман Яремчук перебрався у стан португальської Бенфіки з бельгійського Гента. Український нападник обійшовся "орлам" в 17 мільйонів євро.
- За Бенфіку Яремчук провів 43 поєдинка, в яких зміг відзначитись 9 разів та віддати 6 асистів. Зокрема Роман забив свій дебютний гол ЛЧ у ворота Динамо в груповому етапі, також Яремчук відзначався у матчах з Аяксом в 1/8 Ліги чемпіонів та Ліверпулем в чвертьфіналі найпрестижнішого європейського турніру.
- Українець покинув Бенфіку, оскільки втратив місце в основному складі "орлів". Роман Яремчук перебрався до бельгійського Брюгге, а португальці за нападника отримали ті самі 17 мільйонів євро.
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