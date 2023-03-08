Роман Яремчук зіграв за Брюгге проти свого колишнього клуба Бенфіки (5:1) в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Фанати "орлів" віддали честь українському нападнику, який свого часу захищав кольори португальського колектива, пише 24 канал.

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Символ поваги

Український форвард бельгійців Роман Яремчук вийшов на поле з перших хвилин на важливий матч. Проте нападник не зумів відзначитись результативними діями й був замінений на 62-ій хвилині зустрічі. В момент, коли Яремчук залишав поле, вболівальники Бенфіки вирішили тепло попрощатись з Романом. Фанати "орлів" на "Ештадіу да Луж" влаштували українцю йому зворушливу стоячу овацію.

Відео аплодування фанів Бенфіки Яремчуку:

Український нападник у складі "орлів"